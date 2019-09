Emmenaar verdacht van afdreiging; maar wat is dat?

Afdreiging, een nieuwe term die je de laatste tijd steeds vaker hoort. Zo ook in een zaak die vandaag in Assen voorkomt. Daar staat een 28-jarige man uit Emmen terecht voor afdreiging. En die term klopt. Het is geen afpersing en ook geen bedreiging, afdreiging is een ander delict. Maar wat betekent dat nou?

Afdreiging is een vorm van afpersing waarbij geen gebruik wordt gemaakt van geweld. Ook wordt er niet gedreigd met geweld. Bij afdreiging wordt gedreigd met smaad. Bijvoorbeeld door te dreigen met het onthullen van een geheim. Je kunt dan denken aan het onthullen van bepaalde beelden van iemand. De Emmenaar die vandaag terecht staat zou dreigen met het openbaar maken van pikante foto’s van zijn slachtoffer en daarbij onsmakelijke teksten plaatsen.Afdreiging is pas strafbaar wanneer er aangifte wordt gedaan. De maximum gevangenisstraf voor afdreiging is vier jaar. In de volksmond wordt afdreiging ook wel chantage genoemd.Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en of bedreigingen. De dader neemt dan de goederen niet mee, maar de goederen worden afgegeven door het slachtoffer als gevolg van geweld of bedreiging.Afpersing wordt bestraft alsof de dader een diefstal met geweld of bedreiging heeft gepleegd. Op afpersing staat een maximum gevangenisstraf van negen jaar.Het grote verschil tussen afdreiging en afpersing zit hem dus in het wel of niet gebruiken van geweld.