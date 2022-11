Pormes (GL) hoopt dat Drentse FvD'ers afstand nemen van uitspraken Gideon van Meijeren

"Ik zit al dertig jaar in de politiek. In die tijd heb ik niet eerder meegemaakt dat een Kamerlid zich zo uitspreekt over onze rechtstaat", aldus een boze Pormes. "Dit is een impliciete oproep tot een staatsgreep, dit is grensoverschrijdend."

Het GroenLinks-Statenlid vindt dit het moment dat de Drentse Staten zich moeten uitspreken hiertegen. "Wij hoeven niet altijd onze stem laten horen als een Kamerlid iets roept of zegt, maar dit is uitzonderlijk. De Tweede Kamer is niet alleen van de Kamerleden, het is ons hoogste orgaan. Het is van alle burgers en dat moeten we beschermen. We zouden via een verklaring of een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer kunnen laten horen dat we ook zeer begaan zijn met de situatie. Hier moeten we paal en perk aan stellen. Dit is een signaal naar de eigen bevolking. Wij staan achter onze democratie."