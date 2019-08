Twee mannen uit Coevorden aangehouden in Nijmegen

Rond 1:45 uur meldde de 20-jarige Coevordenaar bij de politie dat hij bij een ruzie met meerdere mensen zou zijn mishandeld en dat zijn scooter was verduisterd. Dat was gebeurd ter hoogte van de wijk Zwanenveld. De politie hoorde ook dat er een wapen in het spel was."Met kogelwerende vesten is de politie op onderzoek gegaan. Om het zekere voor het onzekere te nemen", vertelt politiewoordvoerster Jennifer Schoorlemmer. Die nacht werd de 23-jarige man uit Coevorden gewond aangetroffen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht en aangehouden voor mogelijke mishandeling. Daarnaast is ook een 16-jarige jongen uit Lelystad aangehouden voor de vermoedelijke verduistering van de scooter.Omdat er sprake zou zijn van een ruzie en zijn 23-jarige plaatsgenoot gewond was, is de 20-jarige man die de politie belde ook aangehouden. Hij was niet zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. Er is die avond ook geen vuurwapen gevonden.Volgens Schoorlemmer is het onbekend of de drie elkaar kenden. De politie doet onderzoek naar wat er is voorgevallen. Het trio zit nog vast.