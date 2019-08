Goede zomer voor Drentse toerismesector

Dat bureau presenteerde vandaag de cijfers van afgelopen zomerperiode. "Vooraf het seizoen hebben we een inschatting gemaakt van de bezetting en ook de bestedingen. Honderd ondernemers hebben ons nu laten weten dat de uitkomsten onze verwachtingen overstijgen. Het is zelfs beter dan vorig jaar", aldus Horstman.Het weer blijft een onzekere factor, vooral bij de campingeigenaren. Horstman: "Toch zie je dat ook daar de bezetting boven de 70% ligt." Maar haringen worden bijna niet de grond ingeslagen. De toerist in Drenthe gaat namelijk voor glamping, een stacaravan of liever nog: een boomhut. "Die boomhut bij ons op het terrein is de hele zomer volgeboekt", laat Raymond Beerendonk van camping de Reeënwissel weten.Niet alleen de bezettingsgraad is gestegen, ook de bestedingen zijn omhoog gegaan. "In vergelijking met vorig jaar zien we de binnenlandse besteding stijgen met 16 procent en de buitenlandse bestedingen komen nog hoger uit", zegt Horstman. Die cijfers zijn nog niet compleet.Naast Duitsers weten nu ook Vlamingen onze provincie te vinden, merkt Arjan van Son van Hotel Norg. "Je pikt ze er zo uit", lacht de hoteleigenaar. "Geel hesje aan, helm op en zo fietsen ze door Drenthe. Daarnaast houden de zuiderburen ervan om verzorgd te worden. Lekker lunchen, biertje met een bitterbal erbij en lang dineren. En dat is goed voor de omzet.""Verder zorgen evenementen als theaterspektakel Mammoet, de TT en CH De Wolden voor een toeristische trekpleister", aldus marktonderzoeker Horstman. "Ook is er sprake van veel terugkerend bezoek."