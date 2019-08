Metershoge kraan tekent skyline van Emmen: 'Hij is eng hoog'

"Het moment dat de kraan er staat, is wel een mooi gevoel", lacht projectontwikkelaar Peter van Dijk als hij naar de kraan kijkt. "Hij is wel eng hoog, hè?"Volgend jaar rond augustus of september moet de toren af zijn. Hij wordt 65 meter hoog en er komen 50 appartementen in te zitten, waarvan 26 zijn verkocht aan woningbouwvereniging Lefier. De overige appartementen zijn ook verkocht."Je komt straks echt een stad binnenrijden waar wat gebeurt", zegt Van Dijk. "We zijn jaren met de voorbereidingen bezig geweest en we hebben veel problemen moeten oplossen. Ook bouwkundig is het erg ingewikkeld geweest", aldus Van Dijk."Het is altijd een droom van mij geweest om iets hoogs te bouwen", vervolgt de glunderende projectontwikkelaar. "En volgens de hoogbouwvisie van de gemeente moest het hier gebeuren. We zijn er hartstikke blij mee."Al ruim een halfjaar wordt er gebouwd aan de Hondsrugtoren, maar daar was tot nu toe boven de grond weinig van te zien. "De parkeerkelder is nu klaar, daar komen twintig auto's in. De rest komt op het maaiveld. Er zit ook een kelder voor fietsen en bergingen in.""Zoals je kan zien, staan de contouren van de begane grond nu", wijst Van Dijk richting de bouwplaats waar de betonwanden van de liftschaft staan. Straks wordt er per anderhalve week een verdieping gebouwd. "Het is gewoon een bouwpakketje eigenlijk. Alles is van tevoren in de fabriek gemaakt, de gevels, vloeren en palen."De toren kent straks achttien verdiepingen. "Voor de kerst zitten we op bouwlaag acht. Het voorbereiden van de bouw is moeilijker dan bouwen, hoor!"