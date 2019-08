Grijze en grauwe luchten in Drenthe: vijf vragen over zomersmog

Hoe dat kan en wat je van die zomersmog merkt, vragen we aan Kitty de Bruin van het KNMI."Smog kan in heel Nederland voorkomen. Je ziet het af en toe gebeuren, met name in de zomer. Smog ontstaat als er veel zon is, weinig wind en luchtverontreiniging. En dan kan het zelfs ontstaan in het prachtige Drenthe.""Het kan zijn dat je heel fijne fijnstofdeeltjes in de lucht ziet. Het komt dan een beetje heiig over. Soms zie je ook een bruine waas in de lucht.""Niet iedereen hoeft er last van te hebben. Maar dat kan wel. Met name als je last hebt van de luchtwegen, of mensen met hart- en vaatziekten, zwangere vrouwen en ouderen. Klachten die je vaak ziet zijn prikkelende ogen, of meer moeite hebben met ademen.""Het vormt zich overal in de lucht. Daarnaast doet de wind wat 'ie wil en die bepaalt dus gedeeltelijk waar de smog terechtkomt.""Als je dat met z'n allen doet en voor langere tijd. Maar als je in heel Nederland alle auto's stilzet, dan heeft het niet zo veel effect. Als het effect heeft, dan treedt dat pas over een paar dagen op en dan hebben we alweer onweer gehad en is de smog alweer weg."