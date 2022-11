Drentse gemeenten blij met aangekondigd lachgasverbod

Drentse gemeenten zijn blij met het kabinetsbesluit om het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari te verbieden. Vanaf die dag staat de drug op de lijst met verboden middelen. "Het is een verstandige beslissing", reageert burgemeester Richard Korteland van Meppel.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mag het middel nog wel gebruikt worden als 'toevoeging aan voedingsmiddelen'. Het gas wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in de slagroomspuit. Toch worden ook daarvoor de regels aangescherpt. De verkoop is toegestaan, maar het vervolgens doorverkopen aan iemand anders niet.

Assen, Meppel en Emmen

Volgens burgemeester Korteland zorgt de beslissing voor 'eenduidig beleid'. "Dat helpt ons", zegt hij. Zijn collega Marco Out uit Assen sluit zich daarbij aan. "We zijn blij met het landelijk verbod op lachgas. Omdat ook bezit en de verkoop nu helemaal verboden worden, zal het gemakkelijker worden om te handhaven." De gemeente Emmen noemt het verbod ook een 'positieve ontwikkeling'.

Assen, Meppel en Emmen hadden lachgasverkoop deels al aan banden gelegd. Zo mag in de Asser horeca sinds 2020 geen lachgas meer verkocht worden. "Ook in evenementenvergunningen geldt al enkele jaren een lachgasverbod, voor zowel verkoop als gebruik", vertelt burgemeester Out.

'Gebruik verder terugdringen'

Tijdens het TT Festival in Assen in 2019 gebruikten veel jongeren lachgas, iets waar de gemeente wat aan wilde doen. Bij de editie van dit jaar werd het gebruik van lachgas in de openbare ruimte verboden. "Dat had zeker effect, maar we weten dat er toch hier en daar nog wel gebruikt werd", stelt Out. De burgemeester denkt dat het landelijk verbod gaat helpen dat verder terug te dringen. "Dat is veiliger en gezonder voor iedereen."

In Meppel was lachgas sinds december 2020 al verboden, via de zogeheten algemene plaatselijke verordening. Dat zijn regels die gemeenten zelf mogen doorvoeren. Volgens burgemeester Korteland heeft dat geholpen. "Sinds dat verbod constateren we minder gebruik en handel in lachgas. En daar ben ik blij mee", zegt hij. "Ik heb namelijk gezien wat lachgas met mensen - van soms zeer jonge leeftijd - doet: alleen maar ellende."

Lastig handhaven

Dat verbod via die gemeentelijke verordening gold ook in Emmen, maar volgens een woordvoerder was dat lastig te handhaven. "Handhaven kan nu alleen als er naast het gebruik van lachgas ook sprake is van overlast", zegt een woordvoerder. "Als er geen overlast is, mag je het gewoon bij je hebben. Met de wetswijziging kunnen we ook het bezit ervan aanpakken. Ook omdat er een uniforme regeling komt voor het land. Nu verschilt de aanpak van gemeente tot gemeente. Dat laatste is moeilijk uit te leggen."

Emmen wijst op de schadelijke gevolgen van lachgasgebruik. "Het recreatieve gebruik van lachgas is schadelijk, niet alleen voor de gebruiker zelf, maar ook voor anderen bij gebruik door verkeersdeelnemers", aldus de zegsman. In Emmen zijn ook zorgen over het gebruik onder jongeren. "De politie en de boa's hebben de afgelopen tijd meerdere keren geconstateerd dat door jongeren lachgas werd gebruikt of vervoerd, terwijl er onvoldoende handvatten waren om daar iets tegen te doen. Dat vinden wij zorgelijk."

Asser neuroloog