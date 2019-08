Wordt Garage Van Dam in Hoogersmilde dan eindelijk opgeknapt?

Garage Van Dam in Hoogersmilde moet volgens de gemeente Midden-Drenthe een opknapbeurt krijgen. De renovatie is een onderdeel van een proef waarin de gemeente meerdere vervallen panden wil opknappen. Hoogersmilde is blij met het plan, want het gebouw aan de Rijksweg is niet veilig en bovendien is het de buurt een doorn in het oog.

Sinds 1997 zouden de twee broers Van Dam over de verdeling van een erfenis ruzie maken, die ondertussen bij het Gerechtshof in Leeuwarden verder gaat. In de tussentijd lijkt er niets aan het pand, de voormalige melkfabriek in Hoogersmilde, te zijn veranderd. Omwonenden en ook de gemeenteraadsleden hebben geklaagd over het bouwvallige pand."Rijksweg 200 ligt aan een drukke doorgaande weg, het is een groot gebouw en de dorpsgenoten trokken nu aan de bel," vertelt wethouder Anique Snijders die het onderwerp als raadslid zelf al eerder op de agenda zette. "Als we deze stap niet zetten, weten we zeker dat er niets gebeurd."De gemeente zelf probeert al minstens vijf jaar voet binnen de deur te krijgen, maar tot op heden is het niet gelukt iets aan de situatie te veranderen. In 2018 zijn daarom de regels veranderd om eigenaren van vervallen panden te kunnen verplichten iets aan de veiligheid en status van hun gebouw te doen. Nu start de gemeente een proef om te kijken hoe ze die regels het beste kunnen toepassen, met garage Van Dam als voorbeeld.Voor fotografen uit de buurt is het pand een paradijs. De vervallen staat, in combinatie met de oldtimers onder het stof, zorgt voor een industriële en mysterieuze sfeer. Toch zijn er ook een heleboel ongenode gasten, vertelt de eigenaar. Sinds een groep ‘urban explorers’, fotografen die meestal afkomen op verlaten gebouwen, in zijn bedrijf hebben ingebroken om beelden te schieten krijgt hij vaak vreemdelingen over de vloer en moet hij eigenlijk dag en nacht op de wacht staan.Op het plan van de gemeente wil de garage niet inhoudelijk reageren. Ze zouden nog niet door de gemeente op de hoogte zijn gebracht. Volgens de garage heeft de gemeente eerder geprobeerd het pand op te knappen. Toen was er alleen geen geld beschikbaar, dus had het volgens de eigenaar niet veel zin. Nu wordt er 10.000 euro door de gemeente voor de pilot vrijgemaakt. Dat geld kan alleen niet worden gebruikt voor de renovatie, die kosten zijn voor de eigenaar zelf.