Drenthe heeft het hoogste aantal zonnepanelen per huishouden

Zonneplan geeft aan dat de harde stijging in Emmen tussen 2016 en 2021 te maken kan hebben met de Zonnelening die de gemeente beschikbaar stelde in 2018 en 2019. Bewoners konden geld lenen om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of een zonneboiler.

Drenthe koploper

Als puur gekeken wordt naar het aantal zonnepanelen per huishouden in 2021, is Drenthe koploper. Gemiddeld heeft een huishouden hier 3,21 zonnepanelen op het dak. Dit is in Noord- en Zuid-Holland respectievelijk 1,22 en 1,11.

Het aantal zonnepanelen in Drenthe is hoger dan in andere provincies, omdat hier het aantal geschikte huizen hoger is. In de randstad zijn meer appartementencomplexen, waar meer gezinnen onder één dak wonen. In deze complexen ligt het aantal zonnepanelen per huishouden lager dan bij een eengezinswoning.