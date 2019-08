Wandelgids moet bekendheid Koloniën van Weldadigheid vergroten

Het boekje moet een breder publiek kennis laten maken met het verhaal, de bijzondere geschiedenis en de natuur van de koloniën."Dit is eigenlijk een gids die je helpt om het landschap te kunnen lezen. Als je hier gewoon doorheen wandelt, zonder enige kennis van zaken, dan is het een prachtig gebied. Maar het zegt je dan verder niet zoveel. Deze gids bevat veel toelichtingen en fotomateriaal. Dat helpt je om te begrijpen waarom dit zo'n bijzonder gebied is", vertelt Bob Veldman.Veldman is voorzitter van de. Een stichting die nu zo'n drie jaar bestaat en als doel heeft het toerisme in het gebied van de koloniën te stimuleren.Volgens Veldman mag er best wat meer aandacht zijn voor de Koloniën van Weldadigheid, want volgens hem kent bijna niemand ze. "Als je willekeurig vraagt of iemand weleens van Johannes van den Bosch of van de Maatschappij van Weldadigheid heeft gehoord, dan kent 95 procent het niet", zegt Veldman."Ik had net nog een rondrit met allemaal mensen uit de Randstad door het gebied, onder wie een aantal leraren. Ze hadden er nog nooit van gehoord."Je vindt de koloniën in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen. Daarnaast zijn er koloniën in het Overijsselse Willemsoord en Ommerschans en in het Belgische Merksplas en Wortel. De gids bevat routes, informatie en foto's over alle koloniën.Ondanks dat de bekendheid van de koloniën nog wat tegenvalt, is er wel een verandering zichtbaar volgens Veldman. Dit komt mede doordat het 200-jarig bestaan vorig jaar groots is gevierd en doordat de koloniën mogelijk werelderfgoed worden. Over dat laatste wordt volgend jaar zomer een beslissing genomen. Het nieuwe wandelboekje moet aan de bekendheid bijdragen."We hebben samengewerkt met een uitgeverij die gepokt en gemazeld is in de wereld van wandelen. Dat is hun doelgroep en die weten ze feilloos te bereiken. Ze hebben er alle vertrouwen in dat die gids onder de aandacht komt van de liefhebbers."