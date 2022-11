Geen geld voor bereikbaarheid naar Drenthe: 'Ontluisterend'

Omdat versnelling van het totale bestaande spoor tussen het noorden en de Randstad misschien nog wel duurder zou kunnen worden dan de nieuwe Lelylijn werd de 'salamitactiek' van stal gehaald: pak eerst de problemen van de spoor-flessenhals Meppel-Zwolle aan. Op dat traject komen alle treinen van en naar het noorden samen en als daar een storing is, of een ongeluk gebeurt, ligt alles van en naar het noorden plat.

"Gemiddeld staan negen uur per week de treinen stil door problemen op dit korte traject. Het is op te lossen met 70 miljoen euro waarvan we aan het kabinet ook al hebben aangeboden bijna de helft zelf te betalen. Dan betalen we mee aan rijksinfrastructuur. En ook hier komt geen geld voor", aldus Vedelaar. De 70 miljoen euro, of de helft daarvan, is voor het Rijk peanuts als het gaat om geld voor spoorinfra.