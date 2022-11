Rick K. legt zich neer bij celstraf voor verkrachting wandelaarster Schipborg

De 28-jarige Rick K. uit Hoogezand legt zich neer bij de celstraf van 45 maanden die de rechtbank in Assen hem oplegde voor de verkrachting van een wandelaarster in een natuurgebied bij Schipborg. Zijn advocaat liet weten dat er geen hoger beroep is ingesteld.

De zaak is bijzonder, omdat uniek DNA-onderzoek uiteindelijk de doorslag gaf. De man wees zijn tweelingbroer aan als mogelijke dader. Tweelingen hebben hetzelfde DNA, maar toch wist het Nederlands Forensisch Instituut verschillen te vinden in eeneiige tweelingprofielen. Het DNA-onderzoek wees aan dat meer dan een miljard keer waarschijnlijker is dat Rick K. de 76-jarige vrouw in juli 2019 heeft verkracht, dan dat zijn tweelingbroer dat deed.

Veel waarde

Het onderzoek is in Nederland voor het eerst toegepast in een strafzaak en ook als bewijs meegewogen door de rechter. De rechtbank hecht veel waarde aan het oordeel van de deskundigen die dat onderzoek verrichtten, ook al is dat niet eerder zo uitgevoerd. Daarnaast waren voldoende bewijzen te vinden in de telefoongegevens van K. en de getuigenverklaringen van mensen die op dat moment in dat gebied verbleven. Bovendien werd het alibi van K. ontkracht door zijn vrienden.

Hogere straf in petto

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste drie jaar cel tegen de man. Maar de rechter verhoogde de straf, vanwege de leeftijd van het slachtoffer. De rechter tilde er ook zwaar aan dat de man, ondanks de bewijzen die zich tegen hem opstapelden, hardnekkig bleef ontkennen.

De man probeerde de schuld in de schoenen van zijn tweelingbroer te schuiven, zei de rechter tijdens de uitspraak. K. kreeg de straf ook voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin in 2017 en 2018.

Geen vrijspraak eeneiige tweelingen op basis van alleen DNA-spoor

K. verblijft inmiddels weer binnen de muren van de gevangenis. De zaak schept ook jurisprudentie (een richtlijn voor soortgelijke zaken). Tot dusver kon de rechter een DNA-spoor op basis van een standaardonderzoek niet toeschrijven aan de ene of de andere helft van een eeneiige tweeling.