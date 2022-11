Neerslagtekort in Drenthe houdt aan, natte winter moet einde inluiden

Grondwaterpeil wisselt per gebied

Ook waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat weten dat in haar werkgebied het neerslagtekort groter is dan het landelijk gemiddelde. WDODelta beheert de wateren in een groot deel van Zuidwest-Drenthe, waaronder bijvoorbeeld Hoogeveen en Meppel en delen van Overijssel. Vooral in die laatste provincie zijn de tekorten groter.

De maand oktober droeg niet bij aan het oplossen van het neerslagtekort. Er viel vorige maand relatief weinig neerslag (40-55 mm ten opzichte van 80 mm normaal). In de eerste week van deze maand valt er meer regen uit de lucht, vooral in het Drentse werkgebied van WDODelta is dat te merken.

De grondwaterstanden bij WDODelta laten een wisselend beeld zien. In de lager gelegen gebieden, zoals de polders, zijn de grondwaterstanden inmiddels normaal voor de tijd van het jaar. In de hoger gelegen gebieden, zoals het Drents Plateau en de stuwwallen rond Havelte en Steenwijk is het grondwaterpeil nog lager dan normaal. "Daar waar nodig en mogelijk is blijven we proberen de lage grondwaterstanden aan te vullen. Dat doen we met een heel netwerk van gemalen en stuwen", meldt het waterschap.

Winter moet de boel rechttrekken

Hydroloog Bartelds legt zich bij de situatie neer, en vestigt voorlopig zijn hoop op de komende maanden. "Ik kan niets veranderen aan het weer. Het liefst heb ik dat er een aantal stevige buien komt, waarbij er een millimeter of tien valt. Gelukkig moet de winter nog komen. Dan moeten we in maart de balans opmaken. Dan begint het groeiseizoen en moet er weer genoeg grondwater op voorraad zijn."

Vanaf april zie je volgens Bartelds dat het grondwaterpeil niet meer stijgt. "Dan verdampt er gemiddeld meer water dan dat er neerslag valt."

Hopen op een natte winter

Verschillende droge jaren hebben we gehad, maar eigenlijk altijd is het met de grondwaterstand goed gekomen. Zelfs in het droge jaar 2018. Destijds lag het neerslagtekort rond de 300 millimeter en hield dat tot in december aan.