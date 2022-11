Speeltuin in de wijk Lootuinen in Coevorden afgekeurd én afgewezen

Een krakkemikkige wipwap, rubber op de doelpalen dat loszit en roestende klimrekken. Bijna alle speeltoestellen in de speeltuin aan de Elemastraat in Coevorden zijn afgekeurd. BSV Lootuinen heeft daarom de speeltuin eerder gesloten. Daarnaast zijn de ambitieuze plannen voor een unieke speeltuinrenovatie van tafel geveegd door een Europese subsidieverstrekker.

Dus zit voorzitter Sandra Sakko met de handen in het haar. Als ze door 'haar' speeltuin loopt, wordt ze er haast emotioneel van. "Je zag het wel aankomen, dat de toestellen niet goedgekeurd worden, maar als het inspectierapport er dan is, is het toch slikken", vertelt ze. "We hebben meteen besloten dat we op slot gaan voor de rest van het seizoen, want je wil niet dat er iets gebeurt."

Afgekeurd

Veel van de ongeveer vijftien toestellen voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. De buurt- en speeltuinvereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud, maar reparatie is niet meer mogelijk. De buurtvrijwilligers hebben daar de kennis en kunde niet voor, en de leveranciers bieden de verouderde onderdelen niet meer aan. Daarom sluit de speeltuin nu zo'n vier weken eerder dan normaal in de winterperiode. "Als er niets gebeurt, kan de speeltuin in april ook niet open", voorziet Sakko.

Uniek in Noord-Nederland

Een compleet vernieuwde speeltuin is de grote wens van BSV Lootuinen. Het belangrijkste daarbij is dat de speeltuin toegankelijk is voor iedereen, ook voor de cliënten van zorginstelling Cosis en het daarbij behorende kinderdagcentrum Pontes, die vlak naast de speeltuin zitten. Regelmatig bezoeken zij met hun begeleiders de speeltuin, maar echt spelen kunnen ze niet allemaal, omdat sommigen bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.