Vijf autobranden in een week toeval? De politie onderzoekt het

In krap een week tijd worden er vijf auto's in de gemeente Emmen in de as gelegd. Toeval? Op die vraag zoekt de politie een antwoord. Er wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de vijf autobranden die tussen 8 en 15 november plaatsvonden aan de Stienackers, de Halvemaansweg en de Ubbekingecamp in Emmen en de Zuiderkeerkring in Klazienaveen.

"Als er op zo'n korte termijn meerdere van dit soort incidenten zich voordoen, dan is het natuurlijk logisch dat we gaan kijken of ze iets met elkaar te maken hebben", aldus een politiewoordvoerder.

Vorige week dinsdag werd een auto aan de Stienackers volledig in de as gelegd. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De politie kan ook nog niet aangeven of het hier om brandstichting gaat. Wel houdt de politie rekening met een mogelijk verband met een door vuurwerk opgeblazen auto in de Emmer wijk Meerveld, eerder diezelfde avond.

Boerderij

In de nacht van zondag op maandag stond een voertuig naast een rietgedekte boerderij aan de Halvemaansweg in de wijk Zuidbarge in lichterlaaie. De brand sloeg daarbij over naar een houten schuur. De brandweer kon voorkomen dat de aangrenzende boerderij in brand vloog. De bewoners bleven ongedeerd.

In diezelfde nacht gingen ook twee Honda Civics's aan de Zuiderkeerkring in Klazienaveen in vlammen op. Opvallend ging het om twee auto's van dezelfde eigenaar.

Drenthe College

Vanochtend rukte de brandweer opnieuw uit. Deze keer ging het mis aan de Ubbekingecamp, dat net als de Stienackers in de wijk Angelslo ligt. Een auto die bij een locatie van het Drenthe College geparkeerd stond brandde volledig uit. De wagen ernaast raakte daarbij ook flink beschadigd. Vandaag hield de politie een sporenonderzoek.