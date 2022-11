Na 35 jaar stopt kadoshop Image aan het Koopmansplein in Assen

Typerend voor de winkel zijn de teksten die klanten op kleding kunnen laten drukken. Zo hangen er uitspraken als 'de walking dad', 'niet storen! Ik ben al gestoord genoeg' en 'bij vlagen ben ik geniaal, alleen is het nu windstil' aan de wand. De meesten bedacht Ritsema zelf. En hoewel hij online verder zal gaan met de drukkerij, is dat volgens hem lang niet hetzelfde. "Onze kracht is juist dat mensen even kunnen binnenlopen. Het is laagdrempelig."

Ook het inspelen op trends is volgens hem een reden waarom de Asser winkel al zo lang succes kent. Zo hebben merchandise in Beverly Hills- en K3-thema in het verleden de revue gepasseerd en is het sinds een tijd mogelijk voor klanten om lege flesjes te vullen met parfum.

Laatste, drukke periode tijdens de feestdagen

Eind december is het dan echt zover. Dan verdwijnt de winkel in het Mercuriuscentrum. Tot die tijd wacht Ritsema nog een laatste, drukke periode tijdens de feestdagen. "We gaan er in elk geval met een knaller uit", hoopt Ritsema.