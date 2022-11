Ambulancezorg hoeft geen gegevens af te geven aan OM in onderzoek naar dood Emmenaar

UMCG Ambulancezorg hoeft geen inzage te geven in de persoonsgegevens van de 31-jarige Emmenaar die in juli overleed na een geweldsincident in een coffeeshop in Emmen.

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde die gegevens inzien in verband met een onderzoek naar de doodsoorzaak en of hier sprake is geweest van een strafbaar feit.

Medisch verschoningsrecht

De ambulancezorg beroept zich op het medisch verschoningsrecht. Dat is in dit geval terecht, vindt de rechter. De omstandigheden zijn niet zodanig uitzonderlijk dat het verschoningsrecht moet worden doorbroken, zegt de rechter.

De Emmenaar ging deze zomer in coffeeshop Ankara in Emmen door het lint. Enkele bezoekers hielden de man met geweld onder dwang. Het ambulancepersoneel haalde de man op, die later in het ziekenhuis overleed.

Genoeg gegevens

Het OM wilde weten hoe de man eraan toe was in de ambulance. Volgens de rechter heeft het OM vele gegevens kunnen vergaren over de handelingen die voorafgingen aan de dood van de man, waaronder camerabeelden.

De schouwarts beschikte wel over de medische gegevens van de situatie van de man, kort voor zijn dood. De conclusie was dat het geweld een indirecte rol heeft gespeeld in de doodsoorzaak. De rechter vindt dat er onvoldoende vast staat dat de gegevens, die het OM wil hebben, cruciale informatie bevat over de rol van de bezoekers op het moment dat de Emmenaar de ambulance in werd geschoven.