Informateur Westerveld in gesprek met raad over 'nieuw' college

Informateur Michiel Herweijer moet namens de twee partijen aan de slag. Aanvankelijk was zijn opdracht om te kijken of er nog vertrouwen is tussen de huidige partijen in het college. Dat zijn Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen.Maar gisteravond zegde de fractie van Progressief Westerveld het vertrouwen op in hun coalitiegenoten DSSW-SW en Gemeentebelangen. En daarmee stapten ze, zo zien de twee overgebleven partijen het, uit het huidige college.De opdracht van informateur Michiel Herweijer wordt anders. Er was wel een analyse van de beelden van de raadsvergadering van gisteren voor nodig volgens fractievoorzitter Geke Kiers van DSSW-SW. En toen werd het helemaal duidelijk volgens Kiers. "We gaan nu op zoek naar een nieuwe partner. We houden als DSSW-SW en Gemeentebelangen elkaar vast. Maar dat is niet genoeg."De twee partijen hebben Herweijer de opdracht gegeven om te kijken naar een oplossing. "Donderdag leggen we de onderzoeksvraag voor aan de gemeenteraad. Dan kan de informateur vrijdag al beginnen met de gesprekken."In deze gesprekken worden alle partijen betrokken. Ook Progressief Westerveld volgens Kiers. "Ook zij krijgen weer de kans. Misschien komen ze wel met hele goede ideeën. Wie weet zijn er oplossingen waarin wij ons kunnen vinden."Erg realistisch lijkt dit niet. Zeker als er nu al geen vertrouwen in elkaar is. Ze zijn volgens Kiers in ieder geval uitgenodigd voor het overleg van donderdag.Interim-fractievoorzitter Hans de la Mar van Progressief Westerveld kijkt met gemengde gevoelens terug op de discussie in de gemeenteraad. Spijt heeft hij niet van hoe het gelopen is. "Het boterde niet tussen de drie partijen. Dat is al langere tijd duidelijk. We hebben de afgelopen maanden niet het idee gehad dat het te repareren was."Geke Kiers van DSSW-SW spreekt van een nieuwe ronde met nieuwe kansen. De gesprekken van de informateur moeten duidelijkheid brengen over de mogelijkheden. In deze gesprekken komt de omstreden bollenteelt in Westerveld ook aan de orde. Juist op dit punt verschilden Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen met elkaar van mening.En het huidige collegeakkoord? Blijft dat bestaan? "Daar wordt ook onderzoek naar gedaan in hoeverre dit programma kan blijven bestaan. We gaan kijken of er draagvlak voor is. Want draagvlak is voor ons van groot belang."Progressief Westerveld wil wel in gesprek volgens Hans de la Mar. "We moeten verder. We zijn nu in de afwachtende rol. Een plaats in het college is het beste, maar we kunnen ook vanuit de oppositie onze kiezers vertegenwoordigen. We wachten af."Vanavond zit de fractie van Progressief Westerveld bij elkaar. Komende vrijdag is de ledenvergadering. Daar zal over de kwestie worden gesproken.Informateur Michiel Herweijer heeft twee weken de tijd om alle gesprekken te voeren. Geke Kiers verwacht dat hij eind volgende week klaar is en verslag kan doen van zijn bevindingen.En dan is het een kwestie van keuzes maken voor DSSW-SW en Gemeentebelangen. Welke partijen willen met ze samenwerken, is er een meerderheid en zitten ze op één lijn? DSSW-SW en Gemeentebelangen hebben samen zes zetels. In totaal zijn er zeventien zetels in de gemeenteraad van Westerveld.