Meer onderzoek nodig naar extra bodemdaling Nijensleek

Het versneld leegpompen van het gasveld net over de grens in Vinkega (gemeente Weststellingwerf) leidt toch tot meer bodemdaling in de omgeving dan eerder was verwacht. Dat erkenden de woordvoerders van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat vandaag bij de Raad van State.

Om die reden wijzigde de minister het zes jaar oude winningsplan voor gasveld Vinkega, bleek tijdens een rechtszaak in Den Haag. Die wijziging was nodig omdat de bodemdaling rond de winput op 4,5 centimeter blijkt uit te komen en niet op 4 centimeter. De effecten op de bodemdaling op het naastgelegen Nijensleek in de gemeente Westerveld bleken nog groter. Daar daalt de bodem over een lente van twee kilometer 1 tot 2 centimeter extra, tot 5,2 centimeter in het diepste deel.

Bewoners van het gebied en Milieudefensie vrezen het ergste als de bodem nog sneller gaat dalen. Behalve bevingen vrezen zij grote nadelige gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied. Als de bodem zakt, daalt ook het zogeheten waterbergend vermogen van de bodem. De bodem staat volgens hen al onder druk door klimaatverandering en waterslurpende agrarische activiteiten. Om reden vragen zij extra onderzoek, zoals een uitgebreide milieueffectrapportage en een natuuronderzoek.

Verwaarloosbaar

Volgens het ministerie en gaswinbedrijf Vermilion heeft de geringe extra bodemdaling geen, of een verwaarloosbaar klein effect op de waterhuishouding, natuur, gebouwen en bewoners in Drenthe en Friesland. Zij vroegen dan ook aan de Raad van State om alle bezwaren van Milieudefensie en twee inwoners uit Vinkega en Wolvega tegen het wijzigingsbesluit af te wijzen.

Milieudefensie en de twee omwonenden waren het daar volstrekt mee oneens. Volgens de tegenstanders van de gaswinning moet de hele procedure over. Volgens een van de omwonenden is er met het wijzigingsplan zoveel overhoop gehaald dat in het geheel niet duidelijk meer is welke gevolgen de versnelde gaswinning voor burgers, boeren en buitenlui in het gebied hebben. Hij eist meer onderzoek om alle gevolgen van de gaswinning in de hele Drents-Friese-Overijsselse regio in beeld te krijgen.

Nieuwe gasvelden

Want er liggen meer gasvelden in de buurt. Het ministerie en Vermilion willen twee nieuwe gasvelden aanboren, één bij Wapse en één ten zuiden van Noordwolde. Omwonenden wezen de hoogste bestuursrechter erop dat het ministerie en het gaswinbedrijf jarenlang hebben beweerd dat er geen overlap, of verbindingen waren tussen al die kleinere gasvelden in de Drents-Friese-Overijsselse regio.

Maar dat ligt anders, nu blijkt dat door de gaswinning in Vinkega de bodem in het al gesloten gasveld bij Nijensleek door overlap enkele centimeters daalt. Volgens de raadsvrouw van Vermilion houdt het bedrijf de vinger aan de pols als het om bodemdalingen in de kleine gasvelden gaat en de gevolgen voor bodem, natuur, gebouwen en mensen. Het gaswinbedrijf doet periodiek metingen en kan tijdig ingrijpen als het ergens mis dreigt te gaan, aldus de raadsvrouw.

Continue bodemmetingen

Gerrit Wigger, geologisch deskundige van de tegenstanders, was het daar niet mee eens. "De werkelijke bodemdalingen en verwachte dalingen moeten de komende jaren veel beter en continu in de gaten worden gehouden. Nu controleert Vermilion één keer per jaar de GPS-coördinaten en doet het slechts één keer per vijf jaar waterpasmetingen in het veld. Terwijl alle dagelijkse satelliet-bodemmeetgegevens openbaar zijn en gebruikt kunnen worden om bodemdalingkaarten te maken."

Volgens de deskundige van Vermilion is dat niet nodig. "Het heeft geen zin om elke dag te kijken of een bepaald meetpunt 0,1 mm omhoog of omlaag is gegaan. De jaarlijkse GPS-metingen en vijfjaarlijkse waterpasmetingen geven voldoende informatie om tijdig in te grijpen als het ergens misgaat en de bodem harder gaat dalen."