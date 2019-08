Bezorgde bewoner wil illegale gasproductie aankaarten: De bewijzen zijn keihard

De gemeenten Westerveld en Weststellingwerf en een inwoner van Vinkega kunnen zich niet vinden in het huidige gaswinplan.De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de winning uit het veld verlengd tot 2032. Maar volgens de gemeenten en de inwoner van Vinkega zit dat plan niet goed in elkaar. Er zou zelfs sprake zijn geweest van illegale gasproductie."Westerveld en Weststellingwerf gaat het met name om de manier waarop gecommuniceerd wordt, de wijze waarop het allemaal plaatsvindt en vooral op de schaderegeling. Die lijkt ogenschijnlijk te deugen, maar herbergt allerlei risico's en is veel slechter dan in Groningen", vertelt Pier Winsemius. Hij is de dorpsbewoner die bezwaar aantekende tegen het gaswinplan."Mij gaat het erom dat ik heb ontdekt dat er illegale productie heeft plaatsgevonden van gaswinning. Die is niet meegenomen in de winningsplannen en daarnaast heeft er ook een versnelling van de winning plaatsgevonden", zegt Winsemius. Sinds 2011 is er gas gewonnen uit het veld. Dat gebeurde door het Canadese bedrijf Vermilion. Momenteel ligt de winning stil."In de periode tussen 2013 en 2016 is er tegen de voorschriften van de omgevingsvergunning in veel meer geproduceerd. Het winningsplan wordt gebruikt om dat te legaliseren en ik vind dat dat niet kan."Vorige maand werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie bezig is met een strafrechtelijk onderzoek naar versnelde winning in kleine velden. In het gasveld van Vermilion in Vinkega bleek de maximale productie te zijn overschreden, net als in Diever.De inwoner van Vinkega gaat vandaag tijdens de zaak in Den Haag ook iets zeggen. "Ik heb een heel korte pleitnotitie en die gaat vooral in op dit aspect. De essentie van het verhaal is de legalisatie van illegale productie. Maar ik noem ook nog een aantal andere facetten, zoals de slechte schaderegeling."Schades zijn er inmiddels al door de gaswinning, zegt Winsemius. "Als ik naar het huis van mijn buren kijk, schrik ik me dood. En in mijn eigen huis zitten ook verschillende scheuren en men zegt dat er geen enkele kans op schade is."De zaak bij de Raad van State begint net na de middag. Winsemius rekent op begrip van de rechter. "Ik hoop dat de Raad van State een luisterend oor heeft voor de argumenten. De bewijzen zijn keihard", besluit Winsemius.