Asser raadslid hoopt dat Kerst Volleybal Toernooi dankzij open brief toch doorgaat

Afgelopen vrijdag werd bekend dat er na 69 edities een streep door het jaarlijkse evenement wordt gezet , omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn.In een open brief op Facebook vraagt het raadslid zich af of er voldoende is gezocht naar nieuwe mensen. Rengers zou het vreselijk vinden als er een einde komt aan het Kerst Volleybal Toernooi. "Is er niet te putten uit voormalig bestuursleden, studenten op het gebied van sportorganisaties, bij volleybalverenigingen, desnoods zelfs buiten Assen? We kunnen het toch niet zo maar over ons heen laten komen, dat een brok Asser sporthistorie om zeep wordt geholpen?", schrijft hij.Rengers richt zijn open brief aan 'enkele sportvrienden met historisch besef' en lijkt hoopvol gestemd. "Naar mijn opvatting moet het kunnen zijn, dat met een intensieve zoektocht het organisatiecomité met voldoende menskracht kan worden uitgebreid. Dan hebben we in december 2019 het zeventigste Kerst Volleybal Toernooi weer binnen de Asser stadsgrenzen", aldus Rengers.Op het Kerst Volleybal Toernooi komen jaarlijks zo'n negenhonderd volleyballers uit binnen- en buitenland af. De afgelopen jaren zag het KVT het aantal vrijwilligers rondom de velden al afnemen. Nu is ook de organisatie tot vier bestuursleden gekrompen, waardoor het niet meer reëel en verantwoord is om een toernooi van dit formaat te organiseren, volgens voorzitter Timmo Klok.