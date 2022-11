Onderwijsminister Dijkgraaf over vermeende discriminatie stagebedrijf: 'Onacceptabel'

De dochter van Metin Yavuz uit Meppel werd geweigerd voor een stage op basis van haar achternaam. Dat stelt haar vader. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf noemt die discriminatie 'onacceptabel'.

"Geen stage kunnen krijgen vanwege je beperking, religie of achternaam. Ik lees het hieronder en ik hoor het van studenten, zelfs gisteren nog. Stagediscriminatie is onacceptabel. Morgen spreek ik met de Kamer over het uitbannen van dit verschijnsel", schrijft de minister in reactie op Twitter.

Yavuz's 16-jarige dochter volgt een mbo-opleiding en wilde haar stage graag lopen bij de Meppeler dierenwinkel Pets Place, schreef dagblad De Stentor

Lisa Sloots

De dochter solliciteerde onder haar eigen naam en werd afgewezen omdat er geen stageplek beschikbaar zou zijn. Ze probeerde het nogmaals, deze keer ondertekende ze met de naam Lisa Sloots. Ditmaal was er wel een stageplek. Haar vader zegt dat 'Lisa' antwoord kreeg van dezelfde contactpersoon en dat haar brief vrijwel identiek was. De vader is volgens De Stentor woest en wil dat er iets gedaan wordt tegen dit soort discriminatie. Pets Place gaat onderzoek doen naar de gang van zaken.

Stage-matching

Het bestrijden van discriminatie bij stagebedrijven staat al langer op de agenda van Dijkgraaf. Een idee om dat voor elkaar te krijgen is een systeem van zogeheten stage-matching. In zo'n systeem geven stagiairs aan wat hun competenties zijn en wat ze willen leren. Op basis van die informatie kan een leerbedrijf dan een stagiair uitzoeken, zonder op de hoogte te zijn van de naam of culturele achtergrond, schrijft de krant

Zowel onderwijsinstellingen als werkgevers verbinden zich vooraf aan dat systeem. De verwachting is dat discriminatie op basis van achternaam daarmee succesvol bestreden kan worden.

Niet verplicht

Woordvoerder van minister Dijkgraaf Jacco Neleman zegt daarmee elke mbo-leerling een 'goede start' te willen geven. "De eerste stage in het eerste mbo-jaar moet een succesvolle ervaring zijn", zegt hij tegen De Stentor. "Het is vaak de eerste kennismaking met het toekomstige werkveld."