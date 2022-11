Trialbiker Daan Boverhof 25e op WK

TRIALBIKE - Daan Boverhof (25) uit Ansen is 25e geworden op het WK trialbike in Abu Dhabi. Hij was op het WK de enige Nederlander. Boverhof kijkt tevreden terug op zijn 25e plek.

In totaal deden er 90 mensen mee aan het kampioenschap. "25e van de 90 is best redelijk. De concurrentie was heel sterk."

Hunebedden

Bij het WK trialbike wordt er onderscheid gemaakt tussen twee klassen: grote en kleine wielen. In de klasse van de grote wielen deelden uiteindelijk twee Spanjaarden en één Duitser het podium. Bij de kleine wielen stonden er drie Spanjaarden op het podium.

"Spanjaarden zijn zo goed, omdat ze heel veel terrein hebben om te oefenen. In Spanje bestaat een groot deel van het landschap uit stenen. In Drenthe heb je eigenlijk alleen de hunebedden, maar ik weet niet of het de bedoeling is dat ik daaroverheen fiets", grapt Boverhof.

Om beter te worden, zorgt hij ervoor dat hij ongeveer één keer in de maand in het buitenland traint. "In Duitsland, net over de grens bij Enschede, is een heel goed oefenparcours. Daar probeer ik zo nu en dan heen te gaan. Verder reis ik heel Europa door om op verschillende soorten stenen te trainen."

Techniek versus kracht

Boverhof vond het fantastisch om met mensen te zijn die dezelfde passie hebben als hij. "Het is een heel ander niveau waar je mee te maken hebt. Het Nederlandse niveau is prima hoor, maar vergeleken met het wereldniveau... Als ik dat zie, weet ik ook weer wat mijn eigen niveau is."

Van de mensen die hij ziet en ontmoet bij de kampioenschappen, leert de trialbiker veel. "De mensen uit het buitenland zijn technischer dan ik, maar ik heb meer kracht. Op die manier wissel je weleens wat kennis uit."