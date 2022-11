43 Gemechaniseerde Brigade gaat extra oefenen op 'Murphy's Law'

Ongeveer 2000 militairen van de Koninklijke Landmacht vetrekken deze week naar Bergen in Duitsland voor een bijzondere oefening. Ze gaan niet trainen op het gevecht, maar juist op alles eromheen. "Sommige vaardigheden hebben we al vijftien jaar niet zo getraind", vertelt Erik Morren van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte.

Wat gebeurt er als er iemand gewond raakt? Hoe komen militairen tijdens een gevecht aan brandstof, eten of munitie wanneer dit op is? En in het hoofdkwartier: hoe ga je snel en precies om met informatie van verkenners die op verschillende plekken de vijand signaleren? Het zijn een drietal voorbeelden waar militairen uit Havelte deze week uitvoerig naar kijken bij de oefening. Ze moeten uitgaan van 'Murphy's Law': alles gaat fout.

Doemscenario's

"Stel er vallen vijf gewonden", legt Morren uit. "Bij een normale oefening doen die dan niet meer mee en stappen ze aan de kant. Maar zo gaat dat natuurlijk in het echt niet. Dan moet je gewonden afvoeren en er iets mee doen."

Hetzelfde geldt volgens Morren voor de inlichtingentak. "Wanneer een verkenner diep in vijandelijk gebied zit, komt zijn informatie niet makkelijk en zonder risico bij een hoofdkwartier. Soms is het te gevaarlijk of onmogelijk om een radio te gebruiken. Wanneer je deze inlichtingen nodig hebt om bijvoorbeeld met artillerie de vijand te dwarsbomen, moet je zeker weten dat je bronnen kloppen en je informatie niet oud is wanneer je tot actie overgaat."

Bij een dagenlang gevecht raken voorraden op

De militairen komen op deze dagen in contact met taken en processen waar niet veel op getraind wordt. Er moet tactischer worden nagedacht en soms ook juist niet worden gevochten omdat de logistiek het moet kunnen bijbenen.

"Wanneer je dagenlang in een gevecht zit, raakt bijvoorbeeld munitie, brandstof en voeding op op. Een oefening kun je op pauze zetten waarna de munitie wordt bijgevuld. In een oorlogsgebied is dat niet zo simpel", legt Morren uit.

Hij wijst naar het gebruik van munitie op gevechtsvoertuigen, bijvoorbeeld de pantserhouwitser. "Als dat op is, dan heeft dat veel voeten in de aarde. Zeg eens dat daar grofweg 60 granaten op zitten en ook nog eens losse kruitzakken. Per granaat is het ruim 40 kilo. Dan ga je die niet zo even ophalen. Dan moet dat gepland worden. Zeker wanneer de vijand dichtbij zit. Bij een kort gevecht loop je hier niet tegenaan maar na een aantal dagen raken voorraden op."

Niet trainen met computersimulaties

Toch zitten de verschillen met gewone oefeningen vooral bij de hogere lagen in de organisatie waar de keuzes gemaakt moeten worden. "We trainen normaal veel met simulatie, stafprocessen worden dan prima getraind en het is goedkoper. Maar het meest realistisch train je wanneer je daadwerkelijk moet nadenken wat je met echt brandstoftekort doet. Of als er 'doden' vallen, hoe haal je die bij het front vandaan en wat geef je voorrang?"

De training die door 43 Gemechaniseerde Brigade wordt georganiseerd is complex. Bij deze oefening komen vanuit allerlei hoeken en gaten van de landmacht mensen en materieel samen om te oefenen. "Dat was in de laatste jaren ondenkbaar. We hebben dit weinig getraind want logistiek is schaars", vertelt Morren. "Ieder kwartje werd tien keer omgedraaid en logistiek kun je maar een keer inzetten."

'Vergeet je de logistiek dan verlies je de oorlog'

Toch is het niet minder belangrijk. "Er ie een bekend defensiegezegde: vergeet je de logistiek, dan verlies je de oorlog", zegt Morren. Hij wijst naar de keten van voedsel, wapens en brandstof en ook naar het vervoer van gewonde soldaten. "Dit komt in iedere oorlog terug. Tijdens de missie Desert Storm in Irak en nu bij de Russen, maar ook al in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor. Als je het logistiek niet kunt bijhouden dan moet je stoppen met het gevecht."