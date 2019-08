Bouw Wildlands-hotel gaat straks boven de grond verder

Niet alleen voor de bouw van de Hondsrugtoren. Even verderop worden ook de contouren van het Fletcher hotel zichtbaar, ook wel het Wildlands-hotel in de volksmond.Er wordt veelal nog onder de grond gewerkt, vertelt projectleider Martin Harink, die in opdracht van projectontwikkelaar Peter van Dijk aan de bouw werkt."Aangezien je ook bezig bent met een parkeerkelder, ben je de meeste werkzaamheden aan het uitvoeren onder maaiveldniveau, we hebben op dieptes gezeten van min tien meter onder het maaiveld. Daar is een sprinklerbassin aangebracht", legt hij in de donkere parkeergarage uit. "Daar gaat heel veel werk in zitten, wat vanuit de omgeving vrij moeilijk zichtbaar is."In die kelder is ook nog eens ruimte gemaakt voor 160 extra parkeerplaatsen. Deze nieuwe parkeergarage sluit straks aan op de al bestaande garage Willinkplein. Die parkeergarage is momenteel gesloten, maar het streven is om de garages voor de feestdagen weer open te hebben. "Op dit moment wordt er gewerkt aan de hellingbaan."Ruim een jaar geleden is begonnen met de bouw van het complex, waar naast een hotel ook onder meer ook de Rabobank in komen en grandcafé Het Postkantoor. De vloeren van de begane grond en de betonwanden van de liftschacht zijn al zichtbaar."Je kunt wel merken dat mensen ermee bezig zijn", zegt Harink met een lach. "Dat is denk ik ook alleen maar goed. Dat heeft er ook mee te maken dat je op een plek bezig bent die druk bezocht wordt, je bent aan het bouwen in het centrum en van alle kanten zichtbaar."De eerste kantoren en gebouwen worden als het goed is, begin volgend jaar aan de toekomstige huurders opgeleverd. Het streven is dat het hele hotel volgend jaar september klaar is.