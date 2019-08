Hondenspeeltuin geeft les in mond-op-snuitbeademing

Cursisten leren onder meer wat je moet doen als je hond gestoken wordt door een insect en hoe je moet omgaan met de nasleep van een gevecht tussen twee viervoeters.Oprichter van de Hondenspeeltuin Lidie Hatzmann vertelt dat mensen die de workshop volgen er zelfverzekerder door worden. "Er is nog veel onwetendheid over wat je moet doen als je hond iets overkomt. Daardoor lijden honden onnodig en dat willen wij verminderen."Om de lessen zo echt mogelijk te laten lijken, heeft Hatzmann een EHBO-oefenpop gekocht uit Amerika. In de vorm van een hond uiteraard. "Voer je mond-op-snuitbeademing uit op de pop, dan zie je ook echt de borst omhoog komen. Bij de achterpoot kun je zelfs de hartklopping voelen", vertelt Hatzmann.Het doel van de cursus is, net als bij de versie voor mensen, eerste hulp te bieden totdat er een dierenarts of -ambulance is. Een tip voor een relatief vaak voorkomend letsel kan Hatzmann alvast geven aan mensen die wel interesse hebben in de workshop."Vallen honden elkaar aan, dan bijten ze vaak in de oren. Dat bloedt zo erg, dat het haast lijkt alsof je hond doodgaat. Wij leren mensen om een sok of zakdoek om het bloedende oor te binden en het daarna naar achter vast te binden met een stukje touw of een shirt. Dan stop je het bloeden en voorkom je ook nog dat je auto onder het bloed komt te zitten."