Scholen en dorpshuizen kunnen straks rentevrije energieleningen afsluiten, als het aan de provincie ligt

Om de leningen te kunnen verstrekken, wil de provincie 10 miljoen euro extra storten in het Energiefonds Drenthe. Uit dat fonds kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Drenthe geld lenen voor bijvoorbeeld isolatie of de aanschaf van zonnepanelen. Op een lening geldt nu nog een maximale rente van 2,5 procent.

Door de stijgende energieprijzen heeft de provincie de laatste tijd veel aanvragen gekregen van bedrijven of instellingen die geld willen lenen om hun energieverbruik te verminderen. Zo veel dat het Energiefonds over een half jaar waarschijnlijk leeg is.

In totaal wil de provincie daarom 26 miljoen euro overmaken aan het Energiefonds. Behalve de 10 miljoen die wordt gereserveerd voor maatschappelijke instellingen, komt er dus nog eens 16 miljoen euro bij. Dat geld is volgens de provincie nodig om het fonds tot eind 2025 in de benen te houden. Bedrijven blijven wel rente betalen. Provinciale Staten moet nog wel stemmen over het voorstel.