Voedselbanken krijgen 74.000 euro extra van de provincie

De provincie Drenthe trekt nog eens 74.000 euro uit voor de voedselbanken in Drenthe. In september werd al besloten om 100.000 euro subsidie te geven aan de voedselbanken in Drenthe, dat wordt in totaal nu 174.000 euro.

Volgens het college van Gedeputeerde Staten moet de steun ruimhartiger en wordt er een verdeling gemaakt over de verschillende voedselbanken. De provincie kiest voor een verdeelsleutel 'per te voeden mond': hoe meer klanten hoe meer subsidie. Ook gaat het provinciebestuur kijken of ze in de toekomst een nog ruimer subsidiebeleid kunnen toepassen via het Europees Sociaal Fonds (ESF).