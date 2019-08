Kat vergiftigd in eigen tuin: 'Dat had mijn kind kunnen zijn'

Die rattengifkorrels zien er uit als snoepjes, wat als mijn kind ze had gevonden? Henny Bouma-Oosting

De kat, Simba, heeft van het voer gegeten en dit ternauwernood overleefd. Er is melding gedaan bij de politie. Henny Bouma-Oosting is het baasje: "We waren om 9 uur vertrokken met zijn allen, en om half 12 kwamen we terug en toen vond mijn man twee bakjes met kattenbrokjes. Vermengd met felroze rattengif. Het was zo bij ons onder de schutting doorgeschoven!"Henny is erg geschrokken van het voorval. "Ook omdat het gewoon in mijn eigen tuin was. Ik heb hier vier kleine kinderen rondlopen, en die rattengifkorrels zien er met die roze kleur net uit als snoepjes! Mijn zoontje van vier had er zo één opgegeten, als we ze niet eerst hadden gevonden."Het kattenbaasje heeft wel een vermoeden wie er achter de vergiftiging van Simba zit: "Vier jaar geleden is er precies hetzelfde gebeurd bij mensen die hier in de buurt woonden. Die hebben toen zelf onderzoek gedaan, en degene die het gedaan had gevonden. Waarschijnlijk is het nu weer diezelfde persoon."De tweejarige Simba lijkt er goed vanaf te komen. Na behandeling bij de dierenarts en een paar zware nachten waarin het erop leek dat het dier het niet zou halen, lijkt hij nu op te knappen. "Gelukkig wel. We houden Simba al altijd op eigen terrein. Daarom vind ik het ook zo beangstigend dat dit gebeurd is, gewoon in onze eigen tuin", zegt kattenbaasje Henny.De politie bevestigt dat er melding is gemaakt van het voorval.