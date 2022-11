'Geef inwoners meer informatie over centrumplannen Eelde en Zuidlaren'

Zuidlaren en Eelde wachten op een concreet plan voor het centrum. Een planning is er nog niet, tot grote ergernis van CDA-raadslid Henk Middendorp.

Het raadslid verlangt van de gemeente Tynaarlo duidelijkheid. "Want deze plannen lopen al heel lang. Dit college is ondertussen al een jaar onderweg, dan moet een duidelijke planning geen probleem zijn lijkt me."

Vooral in Zuidlaren vindt Middendorp dat het lang duurt voordat er een concreet plan ligt. "We gaan van participatie naar participatie", constateert hij. "De gemeente wil het heel goed doen en dat is enerzijds natuurlijk goed, maar aan de andere kant moet je op den duur ook wat leveren. Participatie houdt op den duur op. Er zijn bovendien nog veel momenten waarop inwoners hun mening kunnen laten horen. Door zienswijzen in te dienen en met bezwaren te komen, bijvoorbeeld", zo vertelt Middendorp.

Processen lopen gelijk

Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) denkt dat het best mogelijk is om binnenkort met een planning te komen. "Ik snap die behoefte ook. Men wil weten wat er gaat gebeuren en wat het plan is, en inwoners hebben daar recht op. Maar we kunnen geen ijzer met handen breken."

Daarmee wil de wethouder aangeven dat de ontwikkeling van beide centra veel tijd en energie kost. "Daarbij komt dat Zuidlaren iets verder is dan Eelde. Daar is al een duidelijke richting aangegeven wat we willen met het centrum en daar komt bij dat we eigenaar zijn van het Prins Bernardhoeve-terrein. In Eelde ligt dat complexer." Het Drentse provinciebestuur trok in april een miljoen euro uit om het centrum van Zuidlaren aantrekkelijker en compacter te maken.