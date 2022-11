Jong en oud komt samen in woningen oude melkfabriek De Groeve

De oude melkfabriek van De Groeve wordt omgetoverd tot een appartementencomplex, met in totaal achttien woningen. Daarvoor trekt de provincie Drenthe anderhalve ton uit.

De melkfabriek uit 1935 is sterk verouderd en heeft nog enkele jaren dienstgedaan als garage. Begin 2021 kwamen er plannen om de karakteristieke locatie om te toveren tot appartementencomplex. "De gemeente Tynaarlo was nog niet klaar om de plannen goed te keuren", zegt René Muis, een van de drie initiatiefnemers die de plek gaat ontwikkelen. "De plannen waren allemaal al klaar en nu komt er vaart in."

Voor inwoners van De Groeve

Muis woont zelf in buurdorp Zuidlaren en is goed bekend met De Groeve. "Het is een plek waar best veel jongeren wonen die hier niet weg willen", meent hij. "Verder zijn er ouderen die nu in een te groot huis wonen en liever wat kleiner gaan leven."

De appartementen moeten daarom straks een mix worden voor jong en oud. "Er zijn vier studio's voor jongeren en koopappartementen voor ouderen", legt Muis uit. "De rest zal uit huurappartementen bestaan."

Voor zover het kan, worden het allemaal woningen voor mensen uit De Groeve en omstreken. "Via een makelaar kunnen we de woningen binnen no-time verhuren en verkopen, als we willen. Maar we willen dat dit juist een project voor de omgeving wordt."

Schoorsteen keert terug

De 150.000 euro die de initiatiefnemers van de provincie Drenthe krijgen, geldt als doekje voor het bloeden. Er gaat namelijk veel geld zitten in wat Muis 'de onrendabele top' noemt. "Dan gaat het om de details die we willen aanpakken. Zo willen we de voorgevel opknappen en een kozijn in laten meten dat meer past bij de industriële uitstraling van het pand. Ook willen we een soort schoorsteen plaatsen. Niet écht zo'n stenen ding, maar wel een vergelijkbaar iets. Als knipoog naar de schoorsteen die er vroeger stond", zegt Muis.

Verder wordt de doorkijk vanaf de weg naar het Zuidlaardermeer hersteld. "De oude melkfabriek komt wat meer los te staan. Zo slopen we een oude woning die ernaast staat. Dat komt de uitstraling ten goede, denken wij."

Berichten stromen binnen

Het terrein is 1.300 vierkante meter groot. "We zijn blij dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren", zegt Muis. "Het is vooral mooi dat we meerdere generaties hier samen kunnen laten komen. Zo benut je het hele terrein."