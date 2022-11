Nieuwe regiodeal moet kinderen in Zuidoost-Drenthe betere kansen bieden

De regio Zuid- en Oost- Drenthe wil dat de kinderen die daar nu opgroeien over 30 jaar dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten in de rest van het land. Dat is nu namelijk niet het geval.

Om dat voor elkaar te krijgen, dient de regio een voorstel in voor de vierde ronde Regio Deals van het Rijk. In deze deals werken regionale partijen samen met het Rijk om de welvaart te vergroten.

Het plan dat de regio voor ogen heeft zou in totaal 60 miljoen moeten kosten.

Hogere welvaart

Gemiddeld een lager inkomen, een minder goede startpositie als je begint met werken, relatief meer problemen binnen je gezin en vaker bij de dokter: dat is waar inwoners van de regio nu mee te maken hebben. Daarnaast maakt de omgeving het er ook niet makkelijker op: de afstand tot voorzieningen als een huisarts, onderwijs of winkel wordt alsmaar groter. Ook vergrijst de regio: jongeren verhuizen uit de regio voor hun studie en komen niet meer terug.

Dat wil de regio gaan aanpakken met de deal. Hogere welvaart en dezelfde kansen als mensen buiten de regio.

Huidige samenwerking

Er is al een samenwerking tussen de regio en het Rijk via het programma Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Doordat de twee partijen de handen ineengeslagen hebben, blijft er meer en hoger gekwalificeerd zorgpersoneel in de regio. Daarnaast werken 90 basisscholen uit heel Drenthe en Hardenberg mee aan kansengelijkheid via het programma Kansen4Kinderen.