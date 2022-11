Speeltuin Lootuinen wankelt in het web van subsidieaanvragen

Een compleet vernieuwde speeltuin is de grote wens van BSV Lootuinen. Het belangrijkste daarbij is dat de speeltuin toegankelijk is voor iedereen, ook voor de cliënten van zorginstelling Cosis en het daarbij behorende kinderdagcentrum Pontes, die vlak naast de speeltuin zitten. Regelmatig bezoeken zij met hun begeleiders de speeltuin, maar echt spelen kunnen ze niet allemaal, omdat sommigen bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.

"In Noord-Nederland zouden we hiermee uniek zijn", zei Sakko eerder over de plannen. "We willen alles vlak maken en paden leggen naar elk speeltoestel. Op sommige speeltoestellen, zoals een soort duo-schommel, moet je ook met een rolstoel of rollator kunnen. Alles moet zo breed uit elkaar staan, dat er een rolstoel met begeleider langs kan. Zo kunnen ook die kinderen ervaren hoe het is om in een speeltuin te spelen."