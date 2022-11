Provincie wil vastgelopen woningbouwprojecten uit het slop trekken

De provincie Drenthe trekt de portemonnee om vastgelopen woningbouwprojecten op gang te brengen. Gemeenten en andere ontwikkelaars die in de problemen komen door een gebrek aan geld of personeel kunnen maximaal 100.000 euro subsidie krijgen om hun project weer op te starten.

In Drenthe is een tekort aan tienduizenden woningen. Om dat tekort op te lossen wil de provincie, samen met de twaalf gemeenten en woningcorporaties, de komende acht jaar 13.000 nieuwe woningen bouwen.

De provincie ziet alleen dat ontwikkelaars tegen problemen aanlopen. Ze krijgen bijvoorbeeld door de gestegen prijzen van de afgelopen tijd de financiering niet langer rond of komen simpelweg mensen tekort die de woningen kunnen bouwen.

Met de subsidie van de provincie kunnen gemeenten of projectontwikkelaars nieuw personeel inhuren of een gat in de financiering dichten. Het geld kan zowel worden gebruikt voor nieuwbouwprojecten als de transformatie van een boerderij naar een appartementencomplex. De provincie stelt ook woningbouwexperts beschikbaar die kunnen helpen bij het versnellen van projecten.