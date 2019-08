Iran-expositie Drents Museum genomineerd voor landelijke tentoonstellingsprijs

De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs werd voor het eerst uitgereikt in 2018. Een vakjury heeft de tien genomineerden geselecteerd, waarna het publiek haar stem kan uitbrengen.Voor de tentoonstelling was in de expositieruimte een Perzische bazaar nagebouwd, waarin de historische voorwerpen uitgestald lagen. De Iraanse tentoonstelling focuste zich op de periode in de geschiedenis van het land van 10.000 voor Christus tot 1700 na Christus.Er waren vorig jaar 5 maanden lang ongeveer 200 vondsten uit het Aziatische land te bewonderen, waaronder gouden drinkbekers, kleitabletten en een replica van een enorm reliëf van koning Darius de Grote. Ruim 114.000 bezoekers hebben de tentoonstelling bekeken.In maart van dit jaar won het Drents Museum al een grote internationale museumprijs voor de tentoonstelling over Iran. Het museum mocht toen in New York de prestigieuze Global Fine Art Award in ontvangst nemen.Mocht het Drents Museum de verkiezing winnen, dan kan het 10.000 euro bijschrijven op de bankrekening. De verkiezing wordt uitgeschreven door het Museumtijdschrift, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vrije Academie. Onder de andere genomineerden zijn het Van Gogh Museum in Amsterdam, het Fries Museum in Leeuwarden en Museum Het Valkhof in Nijmegen.De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs wordt op 18 oktober uitgereikt. Stemmen op je favoriete tentoonstelling kan via de website van de Tentoonstellingsprijs.