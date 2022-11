Celstraffen voor ondergrondse wietkwekerij op steenworp afstand politiebureau Emmen

Voor het exploiteren van een wietkwekerij in een zeecontainer onder de grond in Emmen en het witwassen van ruim vier ton is een 43-jarige man uit Duiven veroordeeld tot een celstraf van 28 maanden.

De politie vond vorig jaar in juni de kwekerij onder zijn woning in Emmen aan de Schietbaanweg in Emmen. De woning, op een steenworp afstand van het politiebureau, verhuurde hij.

Anonieme tips

Na anonieme tips gingen de agenten vorig jaar op onderzoek uit. De kwekerij zat verstopt onder de vijver in de tuin. De man uit Duiven wist van niks, zei hij eerder tegen de rechter. Daar ging de rechter niet in mee.

De man kocht het pand in 2013 maar kwam daar vrijwel nooit. Dat was de reden dat hij het verhuurde vanaf 2015. De huurder was een 39-jarige man uit Nederhorst den Berg. Die kreeg 24 maanden cel opgelegd, waarvan bijna 17 maanden voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in.

Flinke kwekerij

De man uit Nederhorst den Berg en een 44-jarige man uit Didam werden ter plekke aangehouden. De man uit Didam verzorgde de plantjes en kreeg een celstraf van 78 dagen opgelegd, waarvan 56 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet de man een werkstraf van 80 uur uitvoeren.

De ruim 1800 stekken, bijna 800 plantjes en 63 kilo aan henneptoppen werden geruimd.

Financieel staartje

De rechter vindt het aannemelijk dat de kwekerij vanaf januari 2015 tot juni 2021 in werking was. Hij tilde er zwaar aan dat de drie zich op illegale wijze wilden verrijken en zich niet bekommerden over de schadelijkheid die een hennepteelt met zich meebrengt.