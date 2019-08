Leerlingenvervoer heeft vliegende start in nieuwe schooljaar

Jan Bos, directeur bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe, kijkt tevreden terug op de eerste schoolweek. Waar er vorig jaar in de eerste week honderden klachten binnenkwamen over het leerlingenvervoer, zijn het er deze week maar twee. "En die zijn allebei al opgelost, hoor ik net."Meer dan vijfduizend leerlingen moeten in Drenthe elke dag van en naar school gebracht worden, omdat ze bijvoorbeeld naar een school voor speciaal onderwijs gaan die niet in de buurt zit. Dit leerlingenvervoer wordt uitgevoerd door vervoerders zoals Connexxion en DVG Personenvervoer, die rijden onder de vlag van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.Aan het begin van elk schooljaar zijn er opstartproblemen, maar vorig schooljaar spande de kroon. Leerlingen werden niet opgehaald van huis of school, taxi's kwamen te laat of de kinderen stonden ineens niet meer in het systeem.Nettie Veenstra van SBO 't Hoge Holt in Roden: "Vorig jaar was het een drama. Nu in de eerste week gaat het, op een opstartprobleempje na, goed. Dat probleempje is overigens meteen keurig opgelost. De eerste week is dus goed gegaan."Volgens Bos is er goed gekeken naar waar het vorig jaar mis ging. "We hebben een grondige evaluatie gehad, en op basis hiervan een verbeterplan opgesteld. Er is een vroegtijdige afstemming geweest tussen de vervoerders en de gemeenten, en er is veel gedaan aan de communicatie met de ouders van de leerlingen. Dit heeft effect gehad, want er zijn voor zover wij weten maar een paar klachten binnengekomen, die bovendien snel zijn opgelost."