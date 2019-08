Woonconcept verkoopt vijf zorgcomplexen in Hoogeveen

Het gaat om de zorgcomplexen De Vecht, De Kaap, Wolfsbos, Krakeel en Beatrix. Vier van de vijf zijn gebouwd tussen 2012 en 2017. De ander is van 1996 en recent verbouwd. Er wonen zowel ouderen met hoge zorgbehoeften als ouderen die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag.Woonconcept richt zich vanaf heden zodoende meer op sociale woningbouw dan op zorgappartementen. Directeur-bestuurder Nicole Peeters van Woonconcept: "We zijn er in de basis voor mensen die wonen in, of op zoek zijn naar, een sociale huurwoning. Dit betekent dat we moeten investeren in het verduurzamen van onze woningen en in nieuwbouw voor het terugbrengen van de wachtlijsten. De overdracht van de zorgcomplexen aan Aedifica draagt daaraan bij."De complexen worden uitgebaat door non-profitorganisatie NNCZ, de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. Dat blijft zo. Onderdeel van de deal is dat NNCZ een verlaging van haar huur krijgt van vier miljoen euro.De koerswijziging heeft voor de huurders geen directe gevolgen. Woordvoerder Michiel van Tongeren van Woonconcept zegt dat bij de verkoop is afgesproken dat er de komende 26 jaar geen huurverhogingen boven de jaarlijkse prijsindexatie aan NNCZ worden opgelegd. "We willen de zorgcomplexen in goede handen overdragen en Aedifica heeft daarin een goede reputatie."De verkoop van de zorgcomplexen is goedgekeurd door de Nederlandse Autoriteit Woningcorporaties. Ook de gemeente Hoogeveen en de Huurdersvereniging Cascade hebben ingestemd met de verkoop.