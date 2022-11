Dwingeloo zoekt naar maanraket: 'Vertrok een uur te laat'

Bij CAMRAS in Dwingeloo wordt de missie gevolgd met de radiotelescoop. De NASA heeft een oproep gedaan aan iedereen met een schotel van 9 meter of groter om het signaal op te vangen en te delen. De telescoop van Dwingeloo heeft een diameter van 25 meter. Alle metingen deelt het team via hun eigen website.

Langs de hemel zoeken

Het is nog wel even speuren geblazen in Dwingeloo, vertelt Tammo Jan Dijkema van CAMRAS. "In feite luisteren we vanaf hier naar de radio die aan boord van de raket is. We willen precies op die frequentie afstemmen, maar we wisten niet precies waar die zender was. Dat komt omdat de raket vanochtend een uur te laat is vertrokken."

"We gaan dus met de telescoop op zoek langs de hemel. Onze telescoop kijkt altijd naar een heel klein stukje hemel, dat is nu even een nadeel", legt Dijkema uit. "Het is alsof je met een optisch telescoopje op een wiebelig statief naar het internationale ruimtestation ISS zit te zoeken. Het wil nog niet zo."