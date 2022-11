Provincie Drenthe trekt portemonnee om vliegveld Eelde overeind te houden

Het Drentse provinciebestuur wil 648.000 euro uittrekken zodat Groningen Airport Eelde ook in 2023 geen verlies hoeft te lijden. Ook provincie Groningen is zinnens dit bedrag te reserveren zodat de luchthaven volgend jaar een sluitende begroting kan presenteren.

Voor volgend jaar is er 2,6 miljoen euro nodig om de begroting rond te krijgen. Daarvan moet 1,6 miljoen euro van de overheden komen, zo schrijft RTV Noord . Het resterende bedrag is een lening van de private aandeelhouder FB Oranjewoud.

Groningse Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol geeft aan dat de provincie Groningen wel voorwaarden stelt aan de bijdrage van hun kant. "Dit krediet is als overbrugging voor het jaar 2023. Groningen Airport Eelde werkt zelf aan een nieuwe toekomstvisie", legt Rijzebol uit. "Wij hebben als aandeelhouder meegegeven dat de nadruk in deze visie moet liggen op verduurzaming van de luchthaven. Die boodschap was hen overigens al bekend, want Eelde werkt al stevig aan een duurzaam profiel."

In de brief die het college van Gedeputeerde Staten in Groningen aan de leden van Provinciale Staten stuurt wordt rekening gehouden met verschillende ontwikkelingen in de luchtvaartsector. Zo is Eelde nog altijd in gesprek om onderdeel te worden van de Schiphol Groep. Dat heeft als voordeel dat Schiphol financieel kan bijspringen, mocht Eelde een tekort hebben.