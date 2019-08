Emmen-trio in Bundesliga compleet: Locadia naar TSG Hoffenheim

Eerder deze week werd al bekend dat een overgang naar de Duitse club in de maak was . Vandaag onderging Locadia met succes de medische keuring.[tweet:https://twitter.com/achtzehn99_en]Bij Hoffenheim gaat de oud-speler van onder meer Bargeres, FC Emmen en PSV aan de slag onder hoofdtrainer Alfred Schreuder. Die was op zoek naar een aanvaller omdat zijn eerste keuze Andrej Kramaric voorlopig aan de kant staat met een knieblessure.Locadia is straks de derde oud-speler van FC Emmen die in de Bundesliga uitkomt. Al kwam de aanvaller in tegenstelling tot Bas Dost (Eintracht Frankfurt) en Wout Weghorst (VFL Wolfsburg) alleen in de jeugdelftallen van FC Emmen in actie.