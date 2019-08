'Sadistische mishandeling' met tang en honkbalknuppel: cel geëist

De man en het slachtoffer kregen in april 2017 een relatie. Vrijwel in het begin van die relatie zou geweld zijn gebruikt door de man. De vrouw meldde dat zij een mes op haar keel kreeg gezet. En ze werd tot begin 2018 door hem mishandeld. Dit zei ze begin 2019 tegen de politie, omdat ze toen pas aangifte durfde te doen.Ze vertelde dat ze hardhandig op de grond werd gegooid. Ze liep daarbij een gebroken bovenarm en schouder op. De breuken moesten met platen en bouten worden gezet. De verdachte zei dat hij haar had geduwd. Dit pakte verkeerd uit. De officier van justitie vond mishandeling met ernstig letsel tot gevolg bewezen.De vrouw vertelde dat de man haar neus met een tang tot bloedens toe dichtkneep. "Ze bloedde niet", zei de man. Hij vond het zelf wel meevallen. Dat vond de officier van justitie niet: "Haast sadistisch." De Nieuw-Amsterdammer gaf toe dat hij de vrouw sloeg met een honkbalknuppel. "Tja, dat deed de hond niet", zei hij tegen de rechter. De vrouw was bont en blauw.Alcohol speelde in die relatie een belangrijke rol. "We dronken tegen elkaar op”, zei de man. Hij gaf toe dat hij door drank gewelddadig werd. De politie kwam meermalen aan de deur, nadat buren klaagden over overlast. De man werd uiteindelijk in mei van dit jaar aangehouden. Hij kreeg een contact- en gebiedsverbod voor de duur van drie maanden opgelegd.De man zei dat beiden elkaar, desondanks het verbod, gewoon opzochten. Via haar advocate liet de vrouw weten dat zij bang voor de verdachte was en dat die contacten tegen haar wil waren. Daarom vroeg de officier van justitie opnieuw een contact- en gebiedsverbod aan. Nu voor de duur van drie jaar.De Nieuw-Amsterdammer heeft een oud en fors strafblad. Hij woont sinds tien jaar in een huurhuis en is hij sindsdien niet meer veroordeeld. Zijn advocaat Mathieu van Linde pleitte voor een voorwaardelijke straf, omdat de kans groot is dat de man door detentie zijn huis kwijtraakt. De man zit in een rolstoel, omdat hij een nieuwe prothese nodig heeft. Van Linde vond dat eerst moet worden onderzocht welke gevolgen een gevangenisstraf voor de man heeft.De rechtbank doet 12 september uitspraak.