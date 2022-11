Zijn puinpalen het antwoord op wegdekscheuren? Emmen neemt de proef op de som

Diepe scheuren in het asfalt te lijf gaan met palen die bestaan uit herbruikbaar puingruis. Dat is het idee achter een proef die de gemeente Emmen samen met lokale wegenbouwers is gestart. Het moet blijken of deze methode een antwoord is op schade aan het wegdek, veroorzaakt door grondverzakkingen.

Door drie kurkdroge en hete zomers op rij is de ondergrond van een aantal wegen en fietspaden in de gemeente Emmen verzakt. Met als gevolg diepe scheuren in het asfalt. Door het droge weer is het grondwater steeds lager komen te staan met als gevolg dat het onderliggende veen inklinkte.

Puingruis

Inmiddels is er een start gemaakt met de proef op het Scholtenskanaal Oostzijde in Klazienaveen-Noord. Het is een weg die bekend staat om het extreem hobbelige karakter. "We doen hier een proef met een duurzame techniek die minder uitstoot geeft en de bomen langs de weg ontziet," legt wethouder René van der Weide uit.

De betrokken wegenbouwers gebruiken een nieuwe techniek waarbij de verzakkingen worden aangepakt met grindkernen. Dat zijn palen gemaakt van herbruikbaar puingruis. Dit wordt gestort in geboorde gaten in het wegdek. Met de grindpalen wordt de onderliggende veenlaag weer opgevuld. Zo ontstaat weer een stevige laag in de diepere ondergrond.

Scheelt 150 vrachtauto's

"Het voordeel van de versteviging met palen is ook dat de bovenkant ervan een stevige basis is voor het nieuwe wegdek", vertelt de wethouder. Een ander voordeel is volgens hem dat bomen gespaard blijven, doordat er niet gegraven hoeft te worden. "Dat scheelt 150 vrachtauto's met zand die niet heen en weer hoeven te rijden. Bij een normale aanpak is dat namelijk wel het geval."