Meer mensen kampen met burn-out, maar lief zijn voor jezelf is moeilijk

Vraag iemand vandaag de dag hoe het met hem of haar gaat, en het antwoord dat je krijgt heeft vaak de strekking van: 'Ja goed, lekker druk.' Druk dus. We lijken er soms trots op te zijn om het te delen. Maar te druk, dat is helemaal niet goed.

Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders kampen volgens onderzoeksbureau TNO met een burn-out. We lopen aan onszelf voorbij, terwijl volgens deskundigen de oplossing voor een deel in onszelf zit. Tijdens de week van de werkstress is er extra aandacht voor dit probleem.

Ingewikkeld

Wat is eigenlijk werkstress? Die vraag leg ik neer bij Corne Roelen, hij is bedrijfsarts en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem is er geen eenduidige omschrijving van het begrip werkstress.

"Het hangt heel erg af van wie je bent en wat je doet. Werkstress ontstaat niet door het werk alleen. Als je perfectionistisch bent en je werk goed wilt doen en je moet 'snel, snel, snel', dat is dan stressen. Maar stel dat je moeilijk nee kunt zeggen of werk aan collega's kunt overlaten, dan komt er veel op je bordje en wordt het stressen."

Spanning en vermoeidheid

Roelen benadrukt dat er twee soorten klachten zijn. Spanningsklachten: "Denk aan je gespannen voelen, een kort lontje hebben en weinig geduld. Het is vaak iets wat je van anderen hoort", legt de hoogleraar uit.

"En dan heb je ook nog vermoeidheid", vervolgt Roelen. "Dat ontstaat omdat energie opraakt. Ik leg altijd aan mensen uit dat je energievreters hebt, dat zijn verplichte dingen die je moet doen. En je hebt energiegevers, denk aan hobby's. Dat moet in evenwicht zijn, anders raakt de batterij leeg."

Hard zijn

Maar het tegenstrijdige volgens Roelen is dat als mensen mensen merken dat ze het te druk hebben, dan juist harder voor zichzelf worden. "Uit een soort van loyaliteits- of verantwoordelijkheidsgevoel gaan we dingen doen die moeten in het werk. En de dingen die we juist leuk vinden schrappen we", legt Roelen uit.

"We gaan dan niet meer drie keer in de week hardlopen, maar één keer. We skippen een verjaardag en gaan ook niet mee met je dochter naar tennis. Zo trek je de batterij leeg en laad je hem niet meer op."