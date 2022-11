Djammen: Marit Nygård, muzikant, bioloog en een beetje wetenschapper

Natuur, cultuur en zelfs een vleugje wetenschap. De jonge Marit Nygård uit Meppel doet het allemaal. Gewapend met een gitaar, in de Noorse trui van haar Noorse opa, staat ze deze week op het beton tijdens Djammens Keldersessies.

"Ik ben eigenlijk mijn hele leven al wel met muziek bezig. Toen ik zes was ben ik begonnen met dwarsfluit spelen", vertelt Marit. "Toen ik acht was ben ik begonnen met zingen en dat doe ik eigenlijk nog steeds." Ze begeleidt zichzelf inmiddels op de gitaar en soms op de piano. "Ik ben nu van plan om viool te gaan leren, maar dat wordt wel een project", lacht ze.

Groot avontuur

Marit is dus graag op zoek naar nieuwe uitdagingen in de muziek: "Van alles en nog wat, het is gewoon leuk om met muziek bezig te zijn." Maar haar nieuwsgierigheid beperkt zich niet alleen tot muziek. Haar leven is een groot avontuur, waarin ze niet schroomt om nieuwe dingen te leren.

Het mooiste geluid

Haast op wetenschappelijk niveau is Marit - samen met twee vrienden uit Zwolle - op zoek naar geluid. Niet zomaar geluid. Het mooiste geluid en dat is ook direct de titel van het project. Afgelopen zomer is het drietal vanuit Poplab Drenthe (een samenwerkingsverband tussen mensen uit de culturele sector) op reis gegaan om te onderzoeken wat het mooiste geluid is.

"Het was een 'open call' voor een interdisciplinair kunstproject, dus toen dachten wij: daar kunnen wij wel wat mee", glimlacht Marit, die zich direct bij Poplab meldde. De reis ging naar Berlijn, Zweden, Noorwegen, Sardinië en Nederland.

Film en theater

"Om daar mensen te ontmoeten om te vragen: 'Goh, wat is je favoriete geluid? Wat is het geluid waar je een sterke band mee hebt?' Daar hebben we ontzettend mooie antwoorden op gekregen." Een van die antwoorden komt van een jongen die het drietal tegen het lijf liep in een kerk in Zweden. "Die jongen die zei: 'het mooiste geluid is de stilte die valt precies voordat een concert begint.' Dus als het publiek doorheeft: we gaan starten, dan valt er even zo'n stilte. Die stilte. Dat vond ik een heel indrukwekkend antwoord."