Eerste asielzoekers gearriveerd in noodopvang Gieten

In Gieten zijn gisteravond achttien asielzoekers gearriveerd in de noodopvang De Biester. Hiermee is de voormalige zorglocatie van Cosis nog niet vol. Er is nog ruimte voor meer gezinnen.

Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, heeft de gemeente Aa en Hunze de crisisnoodopvang geopend. Er is ruimte om vijftig vluchtelingen onderdak te bieden. De asielzoekers kunnen in ieder geval tot 1 april in De Biester blijven. Er is een optie tot verlenging met een half jaar, als dat nodig is.

Drie gezinnen

Het gaat eerst om drie gezinnen, vertelt burgemeester Anno Wietze Hiemstra die er zelf bij was gisteravond. "Het is toch een bijzonder moment die eerste bus. Alles verliep rustig. We hebben de intake gedaan, de mensen naar de kamer gebracht en daarna met zijn allen pizza gegeten."

Wanneer de volgende gezinnen komen is nog niet bekend, maar volgens de burgemeester is eerst een kleine groep ook wel prettig. "Dan kunnen de mensen rustig wennen en even proefdraaien. Ook voor onze locatiemanagers is het nog niet gelijk volle bak."

Maand later dan gepland