Aan de wandel in Dalen met vier nieuwe routes

De routes worden aangegeven met icoontjes. Zo is er een wandelaar, een blauw poppetje. "Die staat voor sport en beweging. Dan ga je richting de sportvelden net buiten het dorp", zegt Wim Vogelzang. Hij is voorzitter van de wandelwerkgroep van Dorpsbelangen Dalen."Het groene icoontje, met een vogel, dat is de natuur. Die gaat richting De Huttenheugte. De rode molen is een route door Dalen, een beetje cultuur. En de bruine route, met trekker, die staat voor landbouw. Die gaat richting Wachtum."Beginpunt van de vier wandelroutes is het plein voor de kerk van Dalen. "Het is én het startpunt, én de finish. Je kunt hier beginnen, je loopt tien kilometer en dan sta je hier weer midden tussen de horeca. En als je nog zin hebt, doe je gewoon nog een route", vertelt Vogelzang.Om de routes van bewegwijzering te voorzien, moesten meer dan tweehonderd paaltjes in de grond gegraven worden. "We zijn heel goed geholpen door allerlei organisaties, met name door Recreatieschap Drenthe."De nieuwe routes in en rondom Dalen maken onderdeel uit van het Drentse wandelknooppuntennetwerk . "Dat is er nog niet, dat komt later."