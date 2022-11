Eerste bewoners Emmer Belastingflat krijgen sleutel in februari

Wie over het Raadhuisplein in Emmen kuiert, kan het haast niet ontgaan zijn: het nieuwe 'jasje' van de voormalige Belastingflat is al goed zichtbaar. De transformatie van het uit 1964 stammende kantoorgebouw tot wooncomplex nadert langzaam maar zeker haar einde. De eerste bewoners kunnen begin februari in hun nieuwe onderkomen, verwacht projectontwikkelaar Jorgen Kruit.