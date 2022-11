Vier opties voor een multifunctioneel centrum in Schoonoord

Het onderzoek gaat uit van vier opties, onderverdeeld in twee bouwvarianten: een MFC met daarin ruimte voor alle partijen en een zogenoemd krachtpand met daarin de onderwijspartijen. In dat laatste geval zou de sporthal gerenoveerd of vernieuwd worden.

Scenario 1: Een MFC op het sportpark, variant 1

Het MFC wordt in dit scenario op het sportpark naast de sporthal gebouwd. Daar zit nu het clubgebouw van KSC met de bijbehorende parkeerplaats. In deze variant vormt het MFC één accommodatie met de sporthal, zodat er een directe verbinding ontstaat. Hier ligt volgens het onderzoek de kans om met het MFC de entree van Schoonoord te accentueren. "Het MFC is gelegen aan de grens van de bebouwde kom en een van de grootste toegangswegen van het dorp."

Dit scenario zal in één bouwproject worden gerealiseerd, met de huisvesting voor het onderwijs als hoogste prioriteit. De voetbalvereniging zal tijdens de bouw een tijdelijke accommodatie moeten gebruiken als kantine en kleedkamers. De auto's kunnen dan geparkeerd worden op een locatie aan de Brammertstraat.

Na de bouw van de schoolruimtes worden de buitenruimtes, zoals het schoolplein, een terras voor de sportverenigingen en parkeerplaatsen gerealiseerd. De tennisbanen en korfbalvelden worden van de noordzijde naar de zuidzijde van de Sportparklaan verplaatst, waardoor één sportpark ontstaat. De huidige locaties daarvan worden parkeerplaatsen.

De projectgroep heeft de voorkeur voor dit scenario. Daarbij worden de scholen, de kinderopvang, de maatschappelijke verenigingen, de binnensport- en buitensportverenigingen samengevoegd op het sportpark.

Scenario 2: Een MFC op het sportpark, variant 2

In grote lijnen is deze variant hetzelfde als de eerste, alleen gaat de bouw in delen. De nieuwbouw voor het onderwijs wordt als eerst gedaan, op dezelfde plek naast de sporthal. Het zicht op de gebouwen van de voetbalvereniging wordt daarmee ontnomen, maar de club kan er wel gebruik van blijven maken.

Daarna kan het krachtpand uitgebreid worden met ruimtes voor maatschappelijke verenigingen en sportclubs. In die periode is er voor de de voetbalclub wel tijdelijke huisvesting nodig. Uiteindelijk ontstaat er dan ook één integraal gebouw voor alle partijen. De tennisbanen en korfbalvelden zijn dan eventueel ook naar het sportpark over te brengen.

Scenario 3: Een krachtpand aan de Brammertstraat

Op de hoek van de Sportparklaan en de Brammertstraat ligt een trainingsveld, waarop in dit scenario een gebouw komt voor alleen de onderwijsinstellingen. In dit scenario wordt geen rekening gehouden met huisvesting voor de andere betrokken partijen. "De sporthal en sportvelden zijn alsnog nabij gelegen, echter vraagt dit om goede looproutes wil het onderwijs van deze voorzieningen gebruik maken", staat er in het rapport.

Scenario 4: Een krachtpand op het sportpark

Dit scenario houdt hetzelfde in als het vorige, maar dan op een andere locatie. Het krachtpand wordt op het huidige talentenveldje, aan de Sportparklaan, gebouwd. Zo blijven de sporthal en accommodatie van voetbalvereniging KSC zichtbaar en toegankelijk. De sporthal en het schoolgebouw zijn hier ook niet met elkaar verbonden.