Vijftig jaar modderige koeienpoten: runderpedicure Pekel krijgt er geen genoeg van

Terwijl een koe in een speciale box met een achterpoot omhoog getakeld staat, klinkt er een slijptol. Pekel slijpt geroutineerd de hoef van de koe bij, die kort daarvoor een een klosje eronder heeft gekregen. Na een paar minuten wordt de poot losgemaakt en loopt de koe als kievit weer weg."Oudere koeien hebben net als oudere mensen wel eens problemen", vertelt de runderpedicure. Dat kan een pijnlijk plek onder de poot zijn. "Dit kan zo gevoelig zijn, dat de koe nog maar op drie poten loopt. Ik breng dan een klosje aan en slijp de poot een beetje bij waardoor het pijnlijk punt de grond niet meer raakt."Vijftig jaar geleden begon Pekel met het verzorgen van koeienpoten. Jarenlang voerde hij het vak uit samen met zijn vrouw Jantje. Met de vrachtwagen gingen zijn samen op pad naar boeren in Portugal, Oost-Duitsland en Denemarken. Onderweg leefden zij vanuit de wagen. Maar zes jaar geleden overleed zij."Dat was een heel moeilijke tijd", kijkt Pekel terug. Nog altijd vindt hij het lastig om erover te praten. Inmiddels heeft de Nieuweroorder wel een nieuwe hulp, niemand minder dan zijn dochter Gea. "Zeven jaar geleden, toen mijn vrouw ziek werd, begon ze het vak te leren. Dat ging niet altijd goed, maar mijn vrouw zei altijd: 'Gea, je kunt het.' En ze kan het ook." Sinds 2013 is Gea zelfstandig runderpedicure. Maar dat neemt niet weg dat ze nog veel samen met haar vader op pad is.De vakman is gek op zijn baan. "Ik ga altijd met volle toewijding aan het werk. Iedere dag probeer ik het beste ervan te maken, op een zo'n diervriendelijke mogelijke manier." Daarvoor heeft runderpedicure zelf een verrijdbare box ontwikkelt, waar de koeien tijdens de klus in vast staan. "Maar het is voor koeien net als een bezoek aan de tandarts voor mensen. Die man of vrouw kan nog zo vriendelijk en zachtaardig zijn, toch zijn verschillende mensen er bang voor. Dat geldt ook voor koeien bij ons."Een van de gasten op het jubileumfeest vandaag is een boer uit Portugal. "Hij heeft 2.800 kilometer gereden om erbij te zijn. Daarnaast komen klanten uit andere landen. Heel bijzonder", lacht Pekel. Wat hem betreft is het niet het laatste jubileum. "Ik ga pas over vijftien jaar met pensioen. Dan ben ik tachtig. Ik moet er namelijk niet aan denken om stil in een kamer te zitten."